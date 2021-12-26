  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şişli’de motosiklet kazası!
Yerel

Şişli’de motosiklet kazası!

Şişli’de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 07:22:00 -
Şişli’de motosiklet kazası!

Alınan bilgiye yöre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı üzerinde Okmeydanı yönüne seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CIL 194 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı tedavi altına alınmak üzere Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay