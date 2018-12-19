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Şişli'de gecekondunun çatısı uçtu

İstanbul'da sert rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Şişli'de bir gecekondunun çatısı çöktü. İçeride bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralı kişi kurtarıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:32
Şişli'de gecekondunun çatısı uçtu

Şişli'de bir gecekonduda meydana çökme sonucu mahsur kalan bir kişi yaralandı.

Şişli Bomonti İncirli Dede Caddesinde bulunan gecekonduda sabah karşı çökme meydana geldi.

Çatı ve gecekondunun bir bölümünün çökmesi sonucu 4 kişilik aileden baba, molozlar altında mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:32
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