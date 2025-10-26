  • İSTANBUL
Yerel Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!
Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şişli’de 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yanarak can verdi!

Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak’ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekiplerce yapılan incelemede, daire sakini Şenol Gün’ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma gerçekleştirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

