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Aktüel Şişli'de 1110 litre kaçak içkiyle yakalanan kişi tutuklandı
Aktüel

Şişli'de 1110 litre kaçak içkiyle yakalanan kişi tutuklandı

"Sigara veya alkol kaçakçılığı" suçundan tutuklanan H.Ö.'nün Şişli'deki deposunda, 1243 şişe (1110 litre) kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:13:22 -
Şişli'de 1110 litre kaçak içkiyle yakalanan kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir depoda 1243 şişe (1110 litre) kaçak içkiyle yakalanan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından paylaşılan bilgiye göre, 2 Ekim'de, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne, "bandrolsüz içki satıldığı, tezgah altında tiner şişelerine benzer şişede içki olduğu, bunun Şişli'deki bir dükkanda saklandığı ve yakın bir yerde depo olarak kullanılan bir yer olduğuna" dair ihbar yapıldı.

Bu ihbarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama-el koyma kararına istinaden 21 Ekim'de belirtilen adreste yapılan aramada, 1243 şişe ve toplamda 1110,1 litre alkollü, bandrolsüz ve sahte olabileceği değerlendirilen içki ele geçirildi.

İhbar sonucu bu mekanda yakalanan H.Ö.'nün, 22 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ön görülen "sigara ve alkol kaçakçılığı" suçundan tutuklanmasına hükmedildi.




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