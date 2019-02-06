Şişli için yapılan anket açıklandı! Sarıgül'ün oy oranı dikkat çekti

Araştırma şirketi Metropoll seçim anketi yayınladı. Metropol araştırma şirketi tarafından 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılmış olan Şişli anketinden çıkan sonuç CHP'yi üzecek.

Sarıgül önde

Şişli'deki vatandaşlara "31 Mart yerel seçimlerine Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların 60,9'u tercihini Sarıgül'den yana kullanacağını belirtti. Ankete katılanların yüzde 21,7'si CHP, yüzde 13,7'si AK Parti, yüzde 3,7'si de diğer partilere oy vereceği yönünde görüş bildirdi.

Metropol tarafından yapılan araştırmanın künyesi şöyle;

- Araştırmanın alan uygulaması, Şişli ilçesinin 25 mahallesinde tabakalı örnekleme yöntemi ile ağırlandırma uygulanarak, 7-9 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 2,586 kişi ile yapılmıştır.

- Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleşmiştir. Alan çalışmasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.