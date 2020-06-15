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Aktüel

Şişli Belediyesi önündeki 3 işçinin oturma eylemi 6 aydır devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:31:00 -
Şişli Belediyesi önündeki 3 işçinin oturma eylemi 6 aydır devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesinden yerel seçimin ardından haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 3 işçi, 6 aydır oturma eylemi yapıyor.

Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçilerden Kakil Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in, seçim öncesinde yaptığı konuşmalarda emek camiasından geldiğini söylediğini ve seçildiğinde işçilerin huzurlu bir çalışma ortamı bulacağı şeklinde vaatleri olduğunu anımsattı.

Keskin'in bu söylemlerine rağmen göreve gelir gelmez işçileri işten çıkardığını, onlara karşı nefretli bir politika izlediğini savunan Yazar, bu durumun seçim öncesi vaatlerle çeliştiğini ifade etti.

Farklı gerekçelerle işten çıkarıldıklarını dile getiren Yazar, haklarında karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, belediye binası önünden uzaklaştırılmaya çalışıldıklarını iddia etti.

İşçilerden Ramazan Çelik ise 6 ay boyunca kar kış demeden, direnme haklarını kullandıklarını söyledi.

Çelik, İş Kanunu'nun yüz kızartıcı fiilleri düzenleyen 29. maddesi üzerinden haksız yere yargılanmadan ve tazminatları ödenmeden işlerine tek taraflı son verildiğini öne sürdü.

Üç çocuğunun okuduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"7 aydır evimize bir lokma ekmek götürememişiz. Biz kendi işimizi istiyoruz. Yeryüzünde aç yaşayabiliriz, açıkta yaşayabiliriz ama onursuz yaşayamayız. Bizi İş Kanunu'nun 29. maddesi üzerinden haksız yere işten çıkarttılar, iftira ile onurumuzla oynadılar."









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