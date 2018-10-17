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Şişli Belediyesi, CHP'lileri şoka soktu! Mustafa Kemal heykeli bakın neden kaldırılmış! CHP yine iş başında

Şişli Belediyesi, bir parktaki Mustafa Kemal heykelini kaldırdı. Heykel aşkıyla CHP'yi destekleyen Kemalistler şoka girdi. Kısa süre sonra heykelin, kırık yerlerinin onarılması için kaldırıldığı öğrenildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:53

Sabah saatlerinde Şişli’deki Harbiye Askeri Müzesi’nin yanında bulunan Harbiye Parkı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sivil kıyafetli Şişli belediyesi çalışanları parktaki Mustafa Kemal heykelini kaldırma çalışmasına başladı.

Heykelin kaldırılma gerekçesi çevredeki vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şişli Belediyesi, tetikçi odatv’ye yaptığı açıklamada, parktaki Mustafa Kemal heykelinin çok eskimesi ve bazı yerlerinde kırık ve çatlaklar olması nedeniyle, yenilenmesi amacıyla kaldırıldığını açıkladı. Şişli Belediyesi, heykelin yenilenmesiyle ilgili bölgeye pankart astıklarını ve çevre sakinlerini uyardıklarını da ifade etti.

Belediye yetkilileri, Mustafa Kemal heykelinin yenilenme işleminin 28 Ekim'de biteceğini ve yerine konulacağını, 29 Ekim'de de açılışının yapılacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:53
  1. Şişli Belediyesi
  2. Mustafa Kemal heykeli

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