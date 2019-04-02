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Şişkinlik sorunundan kurtulmanın altın yolu

Şişkinlik, hazımsızlık herkesin sık sık yaşadığı sorunların başında gelir. Sizde şişkinlik sorununuz nedeniyle nefes almakta bile güçlük çekiyorsanız; bu adımları takip etmek işinizi kolaylaştıracak.

02 Nisan 2019 Salı 16:03
Şişkinlik sorunundan kurtulmanın altın yolu

Şişkinlik sorunu genellikle mide veya bağırsakta aşırı gaz birikmesinden dolayı yaşanır. Yaşanan bu şişkinlik bazen insanları canından bezdirir. Saatler süren gaz sancısı sonunda geçer ama gerisinde ciddi bir halsizlik bırakır. Peki, şişkinlik hissinden daha kısa süre içinde kurtulmak mümkün mü?

İşte, şişkinlikten hızlıca kurtulmanın 5 yolu:

 

1. Yürüyüş yapmak

Şişkinliğinize kabızlık hissi ekleniyorsa yürüyüş yapmak size biraz da olsa rahat nefes aldırır.

2. Nane mucizesi

Bir fincan limonlu nane çayı şişkinlik hissinizi yavaş yavaş azalttır.

3. Karın masajı

Sırt üstü uzanın ve ağır hareketlerle karın bölgenize masaj uygulayın.

4. Rezene çayı

Düzenli olarak rezene çayı tüketen kişiler şişkinlik sorunu daha az yaşıyor. Bu nedenle şişkinliğiniz olduğunda bir fincan içebilirsiniz.

5. Ilık banyo

Şişkinlik nefes almanızı bile zorlaştırıyorsa; ılık bir duş sizi bir hayli rahatlatacaktır.

Uzun vadeli çözümler nelerdir?

Şişkinlik sorununu sürekli olarak yaşıyorsanız; günlük beslenme programında önemli değişikliklere gitmenizde yarar var.

Neler yapılmalı?

  • Lifli ürünler tüketilmeli.
  • Gazlı içecekleri hayatınızdan çıkarmalısınız.
  • Mümkünse sakız çiğnememeye çalışın.
  • Her gün en az yarım saat yürüyüş yapın.
  • Aşırı yemekten kaçının.
  • Tuzu azaltmak sağlığınız için son derece önemli.
  • Probiyotik tüketimini önemseyin.

 Şişkinliğinize; iştah azalması, kusma, ishal, ani kilo kaybı, ateş, dışkıda kanama eşlik ediyorsa mutlaka tıbbi yardım almanız gerekiyordur.

 

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:03
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