ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Belçikalı kadının karnından 7,1 kilogramlık kitle çıkarıldı.

İlçede yerleşik yaşayan Belçikalı M.W.H, karnındaki şişlik nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde sol yumurtalıklarında kitle tespit edilen kadın, Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Aslan tarafından ameliyata alındı.

Karnından 7,1 kilogram kitle çıkarılan 64 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitle kapsülünün zarar görmeden başarılı şekilde çıkarılarak patoloji servisine gönderildiğini ve sonucun çıkmasının beklendiğini söyledi.

Jinekoloji-onkoloji ameliyatlarının hastanelerinde başarıyla yapıldığına değinen Aslan, "Alanya'mızdaki yerleşik yabancılar, sağlık sorunlarını çözmek için güvenilir sağlık hizmeti arıyor. Buldukları güvenilir sağlık hizmetlerini birbirlerine, kurdukları haberleşme ağıyla aktarıyorlar. Dolayısıyla güven duydukları yerde yaşam sürdürüyorlar. Bunun içindir ki yerleşik yabancılar ve turistler biz Türk hekimlerine emanet." ifadelerini kullandı.



Başarılı operasyonlarla Türk hekimlerine güvenin daha da arttığını vurgulayan Aslan, bunun sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Aslan, birçok yabancının ülkelerinde çözemedikleri sağlık sorunlarını, güzel ve güçlü alternatiflerle sona erdirdiklerini kaydetti.