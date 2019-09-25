Sisi’yi devirmek istiyorlar! Mısırlı subaylar halkı sokağa çağırdı

Tahsin Han

Mısır’da yolsuzluk ve zimmetine para geçirmekle suçlanan Firavun Sisi’ye karşı ordu içinde de hareketlilik başladı.

2013’te ülkenin seçilmiş ilk lideri Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbeyle indirip yönetimi ele geçiren Sisi’ye karşı geçen hafta başlayan gösterilere Mısır ordusundan da destek geldi. Hüsnü Mübarek döneminin son Genelkurmay Başkanı Sami Anan’a bağlı olduklarını bildiren Mısırlı Subaylar, “Sisi’yi devirmek için” halka sokağa çağırdı. Middle East Monitor sitesinde yayınlanan haberde “Mısır ordusundaki subaylar halkı sokağa çıkmaya ve rejime son vermeye çağırdılar” denildi.

Anan’a bağlı Mısır Subay Cephesi, sosyal medya üzerinden halkın sokağa çıkmasını, onları koruyacaklarını duyurdu. Dr. Mahmoud Refaat, grubun resmi sözcüsü olarak seçildi. Refaat, haberi doğrularken, askeri birliklerden “Mısır’ın onurlu askerleri” olarak söz etti.

Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan, Hüsnü Mübarek döneminin son genelkurmay başkanıydı. 2005-2012 arasında görev yaptı.

Sisi’nin avukatı harekete geçti

Bu arada Sisi’nin maşası avukat Leila Maklad da Mısır başsavcılığına dilekçe verip Sisi’ye karşı yapılan gösterilerin fitilini ateşleyen işadamı Muhammed Ali’ye yönelik harekete geçilmesini istedi.