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Siyaset Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler
Siyaset

Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir birlik kurdu. Birliğin resmi açıklaması ve program duyurusu yarın İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 08:51:00 -
Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler

Mısır'da yaşamayan muhaliflerin, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir birlik oluşturdukları bildirildi. Muhaliflere yakın bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, muhalifler birliğin kuruluş ilanını bugün İstanbul'da bir otelde yapacakları toplantıda duyuracak.

Yeni birliğin ilanı toplantısına başta eski Mısır Cumhurbaşkanlığı adaylarından Eymen Nur, yurtdışından bazı muhalifler, Müslüman Kardeşler Cemaatinden temsilciler, liberaller ve bazı bağımsız şahsiyetler katılacak.

Kaynak, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 25 Ocak devrimi sürecinde istifa ettiği 11 Şubat'tın yeni birliğin kuruluş ilanı tarihi olarak seçilmesinin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin düşürülmesi taleplerine atıf olarak tespit edildiğine dikkati çekti.

Kuruluş ilanı yapılacak Mısır Ulusal Güçler Birliği'nin Sisi'nin düşürülmesi talebinde birleşen yurtdışındaki şahsiyetler, siyasi teşkilatlar, akımlar, partiler ve oluşumlara ulusal şemsiye olacağını aktaran kaynak, birliğin Mısır'da yaşanan felaketin gerçeğine ilişkin konuların görüşülmesinde ilgili bölgesel ve uluslararası tüm kurumlarda temsil edilmesi ve bunun koordinesini yapmak durumunda olacağını kaydetti.

Kaynak, birliğin hedefleri arasında "Sisi'nin düşürülmesi, 25 Ocak devriminin tüm hedeflerinin gerçekleştirilmesi, tutukluların derhal serbest bırakılması ve adaletli bir geçiş döneminin sağlanması" olarak belirtti.

Düzenlenecek duyuru programında birliğin çalışmalarını düzenleyecek 20 maddelik ilkeler belgesinin de yayınlanacağı kaydedildi.

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