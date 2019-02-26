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Sisi'nin idam etmek istediği Muaz Türkiye'ye alındı

Sisi rejiminin arama listesinde olduğu belirtilen ve Atatürk Havaalanı'nda bekletilen İhvan-ı Müslimin mensubu Muaz Salah Muhammed'in Türkiye'ye girişine izin verildi.

26 Şubat 2019 Salı 16:01
Sisi'nin idam etmek istediği Muaz Türkiye'ye alındı

Sudan’dan Atatürk Havaalanı’na gelen ve Türkiye’ye girmek isteyen Mısırlı Salah'ın girişine müsaade edildiği öğrenildi.

Haksöz Haber'de yer alan haberde, Muaz Salah Muhammed Hassan Daoud adlı 25 yaşındaki Mısır vatandaşının Sisi rejiminin arama listesinde olduğu ve Türkiye’ye girmek üzere sabah erken saatlerde Sudan’dan Atatürk Havaalanına geldiği belirtilmişti.

Türkiye'ye alındı

Muaz Salah’ın Türkiye’ye girişine izin verilmediği ifade edilmişti.

Aktarılan bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin çabaları sonrasında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü İnisiyatifi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün onayı ile Muaz Salah Türkiye’ye alındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:01
  1. İstanbul
  2. Muaz Salah Muhammed Hassan Daoud

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