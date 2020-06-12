Sisi'nin adamı Mustafa Bekri'nin Türkiye sözleri Arap dünyasını ayağa kaldırdı! Binlerce yorum geldi

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Libya'da darbeci Hafter'e BAE, Rusya ve Suudi Arabistan ile açık açık destek veren Mısır'dan Türkiye ile ilgili skandal bir çıkış geldi.

Mısır Parlamento üyesi Mustafa Bekri, 1 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Savunma Bakanı 'Libya'da dengeleri değiştirdik' demiş. Yazıklar olsun sana Arap milleti. Libya topraklarında olanlar Arap milleti için büyük utançtı. Libya doğrudan doğruya Türk saldırganlığı ile karşı karşıya ve milletimiz hala onun ajan elçisi Serrac'ın elinden tutuyor" ifadelerini kullandı.

Bekri kısa sürede gelen cevaplarla rezil oldu.

İşte gelen o tepkiler:

Üstad sen hangi Araplardan bahsediyorsun? Arap Birliği projesini yıkanlardan mı? Irak'ı deviren Araplardan mı? Libya'yı yıkan Araplardan mı? Yoksa Suriye'de savaşı fitillendiren Araplardan mı? Onlar bugün kimler? İngiltere ve ABD'nin araçları. Körfez ülkeleri ise Batı'nın araçları....

Hey aşağılık herif! Önce İsrail elçisini ve kuklası Sisi'yi ülkenden gönder.

ABD, Irak'ı işgal ettiğinde bir ses duymadık. Rusya, Suriye'ye girdiğinde bir ses çıkarmadınız. İran üç Arap başkentini işgal ettiğinde yine ses duymadık. Ancak Türkiye, oradan paralaı akerleri çıkarttığında sizlerin Arap milliyetçiliği ile feryatlarınızı ve üzüntülerinizi işitiyoruz.

Trablus hükümeti yardım istediğinde Türkiye, Libya'yı haçlı şövalyelerinden ve İspanyollardan kurtardı. Bugün tarih kendini tekrarlıyor. Türkiye, Libya'yı Rus ve Fransız sömürgeciliğinden kurtarıyor.

Ey koca münafık! Bu bahsettiğin Arap milleti 10 yıldır Suriye'de neredeydi? İran ve Ruslar, Suriye'yi işgal ederken, insanları öldürüp göçe zorlarken bu kastettiğin ümmet neredeydi? Allah'a şükürler olsun ki yalanın ve münafıklığın ortaya çıktı.

Şu beyinsize bakın. Yorum yok.

Libya, BAE ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Mısır, Sudan, Ürdün, Rusya, Fransa ve Çad'ın düşmanca saldırılarına karşı mücadele etti. Müslüman Türkiye'den yardım isteyince mi ayıp ve haram oldu?

(Çeviriler Sabır Meşhur'un Youtube kanalından alınmıştır)