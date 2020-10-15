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Dünya Sisi'den Türkiye talimatı!
Dünya

Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır'da darbeci Sisi'nin bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberler yapmama talimatı verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:01:00 -
Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır Devlet Televizyonu'ndan üst düzey yetkilinin BAE merkezli The New Khaleej haber sitesine verdiği bilgilere göre; darbeci Sisi yönetimi yetkililerinin, Mısır medyasına "Türkiye ve Erdoğan'ı hedef almama" tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla siteye konuşan yetkili, "Yeni strateji Libya ve Doğu Akdeniz konusunda süregelen anlayışların ışığında geliyor" dedi.

Yetkili, hem kamu hem de özel medya kuruluşlarına verilen tavsiyenin yazılı olarak değil sözlü olarak aktarıldığını belirtti.

Mısır, Türkiye ile görüşme talep etmişti

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayında yaptığı, "Mısır, istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbaratıma başka şeyler söylüyor. Yanlış anlaşılmalar var diyor, bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var diyor. Şu anda tabi istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor" açıklamasına yer verildi.

Erdoğan bu açıklamayı, Yunanistan ve Mısır arasında yapılan MEB anlaşmasından sonra yapmıştı.

Daha önce de Türkiye ile Mısır arasında istihbarat ve diplomasi alanlarında görüşmeler yapıldığı kaydedilmişti.

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Yorumlar

fetih1453

Ey sisi firavunu seninde sonun geldi inşaallah askeri darbeyle geldin askeri darbeyle gideceksin yol yakın.Yaşasın zalimler için cehennem.
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dürüst

Yaptıklarının yanlış olduğunu anlamış pişman olmuştur herhalde,azıcık imanı varsa dönmesi lazım.
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