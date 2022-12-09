Sisi’den olay sözler! Gündeme bomba gibi düştü

Arap-Çin işbirliğine dikkat çeken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni dünya düzeni göndermesi yaparak, "Antik Mısır, Mezopotamya, Arap ülkeleri ve eski Çin medeniyeti eşliğinde yeni bir medeniyet kuruldu" dedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nde konuşan Sisi, Arap-Çin ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Yeni dünya düzeni için Asya göndermesi

Arap-Çin işbirliğinin ortak çıkarlar ve zorluklarla mücadele esasları üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sisi, "Hepimiz ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine bağlayan tarihi bağları çok iyi biliyoruz. Antik Mısır, Mezopotamya, Arap ülkeleri ve eski Çin medeniyeti eşliğinde yeni bir medeniyet kuruldu ve şu anda o medeniyette yaşıyoruz." diye konuştu.

Önceliğin tarafların güvenlik ve barışın korunması olması gerektiğini ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğini dile getiren Sisi, "Birleşmiş Milletler’in şartları ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde uluslararası sistemin onarılması, uluslararası ve bölgesel krizlere yönelik siyasi ve barışçıl çözümlerin bulunması, halkların seçimine ve özeline herhangi bir dış müdahale olmaksızın saygı duyulması gerekiyor." sözlerini kaydetti.

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyanın karşılaştığı en büyük sorunun gıda krizi ve bunun yansımalarının olduğunu kaydeden Sisi, bu krize karşı gıda üretimi ve temini alanında işbirliğinin geliştirildiğini aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak üzere dün başkent Riyad’a gitmişti.

Geçtiğimiz temmuzda Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Biden'in katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen zirve öncesi Sisi ile Biden ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "iki dost ülkenin mevcut iş birliği çerçevesinde stratejik koordinasyon ve istişarelerini önümüzdeki dönemde de geliştirerek devam ettirme noktasında arzularını ifade etti." sözleri kaydedilmişti.

Sisi de, "Mısır’ın dost iki ülkenin seçkin ilişkilerini güçlendirme noktasında kararlılığını ifade ederek, bu ortaklığın bölgede barış ve istikrara olumlu katkı yaptığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı görüşmeye dair, "bölgede barış ve güvenliğin korunması adına Sisi önderliğindeki Mısır’ın önemini" vurgulamıştı.