Sisi zulmü devam ediyor! Mısır’da İhvan liderlerine müebbet Mısır'da aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 11 sanık, "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davada, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 11 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi Yargı Heyeti Başkanı Muhammed Şirin Fehmi, bugünkü duruşmada Muhammed Bedii ve İhvan yöneticilerinden diğer 10 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adının ise vefat etmesi nedeniyle davanın sanık listesinden silindiği duyuruldu. Mursi'nin avukatı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Söz konusu davada Bedii'nin yanı sıra İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, şehit Esma'nın babası Muhammed el-Biltaci, Mısır Parlamentosunun eski başkanı Saad el-Ketetni ve İsam Iryan gibi teşkilatın önemli isimleri yargılanıyordu. Savcılık sanıklara "yabancı örgütler adına casusluk yapmak, ülkenin milli sırlarını ifşa etmek, ülke topraklarında silahlı saldırı düzenlemek hedefiyle yabancı terör örgütleri ile yardımlaşmak" gibi suçlamalar yöneltmiş, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen 17 Haziran'da bu davanın duruşması esnasında fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mısır yasalarına göre müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.

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