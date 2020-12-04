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Dünya Sisi ve Trump'tan flaş görüşme
Dünya

Sisi ve Trump'tan flaş görüşme

Amerika Birleşik Devleteri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel meseleleri ve ikili iş birliğini ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 04:34:00 -
Sisi ve Trump'tan flaş görüşme

Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bessam Razi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devleteri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliği ile bölgesel meseleleri ele aldığını kaydetti.

Görüşmede, Sisi'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda harcadığı çabalardan ötürü Trump'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Mısır ile ABD arasındaki yapıcı iş birliği ve verimli ortaklığı öven Trump ise karşılıklı görüş birliğinin, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

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