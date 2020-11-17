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Yerel Şişedeki tuz ruhunu su diye içince ağır yaralandı
Yerel

Şişedeki tuz ruhunu su diye içince ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde yaşayan Hayriye Kayıhan, odada su şişesi içinde bulunan tuz ruhunu ‘su’ zannedip içti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:38:00 -
Şişedeki tuz ruhunu su diye içince ağır yaralandı

Bir yudum içen Kayıhan, panikle şişeyi ağzından çektiği sırada tuz ruhunu yüzüne de döktü. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İç organlarının zarar gördüğü öğrenilen Kayıhan, yoğun bakım servisine alındı. Hayriye Kayıhan’ın hayati tehlikesi sürüyor.

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