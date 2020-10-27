Şişecam'dan 9 ayda 1,1 milyar lira yatırım ve 500 milyon dolar ihracat

İSTANBUL (AA) - Şişecam'ın bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin konsolide net satışları 14,6 milyar liraya ulaşırken, şirket, söz konusu dönemde yaklaşık 1,1 milyar lira seviyesinde yatırım ve 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın bu yılın 9 ayındaki konsolide net satışları 14,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşen Şişecam'ın yılın 9 ayındaki toplam yatırımları yaklaşık 1,1 milyar TL ve ihracatı ise yaklaşık 500 milyon dolar oldu.

Yurt içi ve dışındaki kuruluşlarında 3,5 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,7 milyon ton soda ve 3 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hakim olduğu 2020 yılının 9 aylık döneminde tüm paydaşlar için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde konsolide net satışlarımız 14,6 milyar lira seviyesine ulaşırken, 500 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgının etkisi ile küresel ölçekte düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde mayıs ayında yükselişe geçti. Özellikle haziran ayından itibaren ülkemiz başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız haziran-eylül döneminde güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı."





- "Haziran-eylül dönemindeki performans son çeyrek için olumlu bir sinyal verdi"





Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerini, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğini aktardı.

Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte gıda ve ilaç başta olmak üzere kritik sektörlere girdi sağlayan kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarımız dirençli bir performans gösterdi. Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi lokomotif sektörlere girdi sağlayan düzcam iş kolumuzun yanı sıra turizm sektörü ve hanehalkı tüketiminden doğrudan etkilenen cam eşyası faaliyet alanımızda ise talepte önemli bir daralma yaşandı. Ancak mayıs ayında normalleşme sürecinin başlamasına yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte bir hareketlilik görülmeye başladı. Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, uluslararası pazarlarda karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ivme kazandı. Yılın tamamı anlamında geçen seneye göre tahminlerimizi olumlu yönde geliştiren bir performans sergilediğimiz haziran-eylül dönemi, yılın son çeyreği için olumlu bir sinyal verdi. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu önümüzdeki dönemde de tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yapmaya devam edeceğiz."

Ocak-Eylül 2020 dönemi için FAVÖK marjının yüzde 30 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Kırman, küresel salgının başlangıcından itibaren maliyet tasarrufuna yönelik önlemleri hızla devreye aldıklarını, diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarındaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdikleri sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak üretim planlarını ve iş süreçlerini hızla güncellediklerini bildirdi.





- "Ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdük"





Ahmet Kırman, optimizasyon çalışmaları ve aldıkları aksiyonların etkisiyle yılın 9 aylık döneminde konsolide FAVÖK hacminin 4,4 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, "Ayrıca, güçlü mali yapımız operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi, istihdamı artırmamızı ve 9 aylık dönemde toplamda yaklaşık 1,1 milyar lira tutarında yatırım yapmamızı sağladı." ifadesini kullandı.

Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini vurgulayan Kırman, "Özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitemizde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisimizde 2018-2020 döneminde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar lira seviyesindeki yatırımla hayat geçirdiğimiz yeni fırını 2 Ekim 2020'de ateşledik. Yıllık 240 bin ton kapasiteye sahip olan yeni fırından 26 Ekim 2020 itibarıyla da cam çekilmeye başlandı. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı'daki tesisimizi Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Şişecam 85'inci yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdi





Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Kırman, Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında bileştirmek üzere bu yılın başında yola çıktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şişecam’ın 85'inci yılını kutladığımız ve tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz 2020 bizler için ayrıca bir önem sahip. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız birleşme işlemine ilişkin başvurunun temmuz ayında onaylanmasının akabinde Şişecam'ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantılarını da ağustos ayında gerçekleştirdik. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme süreci eylül ayı sonunda da tamamlanıp tescil edildi. Bu birleşme sayesinde çevik ve hızlı kurumların avantaj yakalayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacağımızı öngörüyoruz. Küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz."