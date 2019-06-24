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Şişecam'dan 18,2 milyon dolarlık fırın yatırımı

Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti- Şişecam'ın Mersin'deki yeni yatırımıyla Türkiye'deki cam ambalaj üretim kapasitesi 1,3 milyon tona ulaştı- Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman:- "Son 3 yılda yeni fırın ve mevcut fırınlardaki kapasite artışı yatırımlarıyla Türkiye'deki cam ambalaj üretim kapasitemizi yüzde 30 artışla 1,3 milyon ton seviyesine çıkarmış olduk"

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
Şişecam'dan 18,2 milyon dolarlık fırın yatırımı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj'ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası ve kimyasallar üretiminde önde gelen oyuncular arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda hayata geçirdiği dördüncü fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını için 18,2 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Türkiye dahil toplam dört ülkedeki 2,6 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj’ın Mersin Fabrikası’ndaki son fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesi 1,3 milyon tona ulaştı.


- "Türkiye'deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesini 1,3 milyon tona çıkardık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, topluluk olarak yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Mersin'deki Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirilen yeni fırın yatırımının Türkiye'nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarını aktaran Kırman, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyor, yatırımlarımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Yeni fırınımızın devreye girmesiyle Türkiye'deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesini 1,3 milyon tona çıkardık.

Topluluğumuz, 2017 yılında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık fırın kapasite artışı yatırımıyla Türkiye'deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımış, 2018 yılında da Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası'nda 66 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığı dördüncü fırınıyla da 1,2 milyon ton seviyesine çıkarmıştı. Son 3 yılda yeni fırın ve mevcut fırınlardaki kapasite artışı yatırımlarıyla Türkiye'deki cam ambalaj üretim kapasitemizi yüzde 30 artışla 1,3 milyon ton seviyesine çıkarmış olduk. Bugün Bursa, Eskişehir ve Mersin’de kurulu 3 cam ambalaj fabrikamızdaki toplam 12 fırınla üretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz."

Verilen bilgiye göre, ilk kez 100 bin tonluk ihracat barajını 2016'da 125 bin tona ulaştırdığı yurt dışı satışları ile aşan Şişecam Cam Ambalaj, geçen yıl da yaklaşık 170 bin tonluk ihracat hacmine ulaşmayı başardı.

Çok sayıda çok uluslu firmanın cam ambalaj tedarikçisi konumunda olan Şişecam Cam Ambalaj, ihracat hedeflerinde özellikle bu müşteri grubunu çeşitlendirmeyi hedefliyor.





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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:09
  1. şişecam

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