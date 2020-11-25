  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel ‘Şişe atma diyen’ karı kocayı darp ettiler!
Yerel

‘Şişe atma diyen’ karı kocayı darp ettiler!

Afyonkarahisar’da işe giden karı kocaya apartmanın 6’ncı katından cam şişe atan, uyarılınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçaklayan ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:42:00 -
‘Şişe atma diyen’ karı kocayı darp ettiler!

Afyonkarahisar’da işe giden karı kocaya apartmanın 6’ncı katından cam şişe atan, uyarılınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçaklayan ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran 4 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gece İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z., eşi E.Z.’yi iş yerine bırakmak için evlerinden aşağı indikleri sırada oturdukları apartmanın 6’ncı katından aşağıya cam şişe atıldı. Çiftin kendilerine doğru cam şişe atan kişileri uyarması üzerine Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., isimli şahıslar aşağı inerek karı kocayı darp etmeye başladı. Ayrıca olay esnasında Özden H., yanında bulunan bıçakla M.Z.’yi elinden yaraladı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak şahıslar bu defa olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırarak darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine bölgeye gelen takviye ekipler ile şahıslar sakinleştirilerek gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Hukuk Mahkemesi hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda yaralanan karı koca çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü
Medya

Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında maske takan bilim insanlarının, reklam arasında maskeyi çıkardığı görü..
Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde
Dünya

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde

Fransa’da meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, Frans..
ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...
Ekonomi

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.7..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay