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Dünya Sisam Adası'nda yıkılan duvar altında kalan iki öğrenci hayatını kaybetti
Dünya

Sisam Adası'nda yıkılan duvar altında kalan iki öğrenci hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde meydana gelen depremle hem yıkım hem de tsunami yaşayan Yunanistan'ın Sisam Adası'nda iki öğrenci yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:13:00 -
Sisam Adası'nda yıkılan duvar altında kalan iki öğrenci hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde meydana gelen depremle hem yıkım hem de tsunami yaşayan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'nda iki öğrenci yaşamını yitirdi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, depremde Sisam Adası'nın Vathi kasabasında okuldan evlerine dönen 17 yaşlarında biri kız iki öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı. Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adada en az 8 kişinin de deprem sebebi ile yaralandığı bildirildi.

Depremde adadaki tarihi bir kilise de yıkıldı.

Çok sayıda bina ve yol hasar alırken oluşan tsunami nedeniyle birçok ev ve araç sular altında kaldı.

Sarsıntı, Yunanistan'da başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir alanda hissedildi.

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında ve İzmir’in Seferihisar ilçesi yakınlarında yaşanan depremin büyüklüğünü Yunan sismologlar 6.9 olarak belirledi.

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