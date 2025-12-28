  • İSTANBUL
Sis neden olur? Yoğunlaşma noktası ve soğuk havanın etkisi

Sis, yüksek nem oranı, soğuk yüzeyler ve sıcaklık farklarının birleşimiyle havadaki su buharının yoğunlaşarak minik su damlacıklarına dönüşmesi sonucu meydana gelir.

Sis, genellikle sabahın erken saatlerinde veya gece geç vakitlerde, özellikle soğuk hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkan yoğunlaşmış bir atmosfer olayıdır. Sis oluşumu için yüksek nem oranı, havadaki sıcaklık farkı ve soğuk hava gibi belirli meteorolojik koşulların bir araya gelmesi gerekir. Bu faktörler, havadaki su buharının sıvı hale geçişini tetikler.

Sis, temel olarak havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bu süreç, sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzeyle temas ettiği anlarda hızlanır. Hava soğudukça, taşıyabileceği su buharı miktarı azalır. Bu durum, buharın sıvı hale geçmesine ve havada asılı kalan minik su damlacıkları şeklinde görünmesine yol açar. Özellikle gece saatlerinde yer seviyesindeki havanın hızla soğuması, buharın yoğunlaşmasına zemin hazırlar.

Sis oluşumunun kritik noktası "yoğuşma noktası"dır. Yoğuşma noktası, havadaki su buharının sıvı damlacıklarına dönüşmeye başladığı sıcaklık seviyesidir. Hava sıcaklığı bu kritik noktanın altına düştüğünde, havada bulunan su buharı, gözle görülebilir mikroskobik su damlacıkları olarak yoğunlaşır ve sis adı verilen hava olayını oluşturur. Yoğunlaşma süreci, sisin yoğunluğuna ve kalıcılığına doğrudan etki eder.

