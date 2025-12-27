Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!

Yolsuzluk ve hırsızlıktan açılan soruşturmalara ve gözaltılara gözü kapalı itiraz edip yalan yanlış, uydurma gerekçelerle hukuksuz olduğunu savunan CHP’liler, son göz altılarda da aynı tutumunu sürdürüyor.

Malvarlığı listesi sayfalara sığmayan “CHP’nin Emiri” lakaplı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve İBB İtfaiye Daire Başkanı emekli Albay Remzi Albayrak’ın Şile ve Bayrampaşa belediyelerindeki “boş dosyaları doldurmak için” gözaltına alındığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin iddialarda bulunan CHP’nin Emiri; “Hakkındaki skandallara cevap veremeyenler, yine şafak baskınlarına sarıldı! Şile ve Bayrampaşa Belediyelerindeki boş dosyaları doldurmak için İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban tutuklanıyor; İBB İtfaiye Daire Başkanı emekli Albay Remzi Albayrak gözaltına alınıyor. Kişiden delile gitmeye çalışan acziyet, iddianame bile yazamıyor. Yazdığını da savunamıyor” diye yazdı.

VATANDAŞLAR MAL VARLIĞINI SORDU

Ancak sosyal medya kullanıcıları, Murat Emir’in paylaşımının altına yazdıkları yorumlarda, mal varlığına ilişkin iddialara neden cevap veremediğini sordular.

Bir kullanıcı; “İBB iddianamesine de boş demiştiniz sonra kabul ettiniz. Şimdide de Şile ve Bayrampaşa Belediyeleri için aynı söylem içindesiniz. Ama size sorulan Ankara'da ki gayrimenkuller için çıkıp bir açıklama yapmıyorsunuz neden?” derken, bir diğer kullanıcı, “Murat senin mal varlığı konusu vardı, ne zaman açıklayacaksın?” diye sordu.

Bazı kullanıcılar ise Emir’e, “içi boş” dedikleri iddianamenin içindekilerle ne yaptıklarını sordu. Binlerce kullanıcı, benzer ifadelerle CHP’li Emir’e tepki gösterdi.