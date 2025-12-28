  • İSTANBUL
Gündem Necmettin Nursaçan'ın acı günü!
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın eşi Pakize Nursaçan hayatını kaybetti. Nursaçan’ın cenaze namazını eşi Necmettin Nursaçan kıldırdı.

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın eşi, Kayseri OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın annesi Pakize Nursaçan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Pakize Nursaçan’ın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılındı. Eşinin cenaze namazını kıldıran Necmettin Nursaçan duygusal anlar yaşarken, "Ebediyete uğurladığımız kişilerden biri, benim 67 yıllık hayat arkadaşımdır. Saliha bir hanımdı. Devletimiz beni yurt içinde, yurt dışında görevlendirdi, bir Ramazan evimde kalmamışımdır. Bu kadın; benim çocuklarımın anası oldu, babası oldu. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de hakkınızı helal eder misiniz" dedi.
Kılınan namazın ardından Nursaçan’ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tahir Nursaçan, Nursaçan ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

1
Yorumlar

1 isi

Allah cc. Rahmet eylesin

Ali

Mekanı cennet kabrı nur. Ruhu şad ola.
