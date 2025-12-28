  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı

Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı

Talat Atilla merak edilen o soruyu sordu, Prof. Ahmet Nezih Kök net şekilde cevapladı: Adli Tıp'taki uyuşturucu testinde yanlış pozitif rapor çıkar mı?

İran Cumhurbaşkanı Kur’an ayetiyle ülkesini eleştirdi: Halk geçim sıkıntısı çekerken ülke yönetemem!

Barlar sokağı ablukaya alındı! Tam 428 kişi sorgulandı

Gece saatlerinde tepelerine binildi! Uyuşturucu baskınında neler ele geçirildi neler

Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında
Yerel Nargile faciası: 6 kişi hastanelik oldu
Yerel

Nargile faciası: 6 kişi hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Nargile faciası: 6 kişi hastanelik oldu

Bolu’daki bir evde nargile içen 6 kişi zehirlenme belirtisi gösterip fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 6 kişinin üçü Ankara’ya sevk edildi. Diğerleri ise taburcu oldu.

Bolu’daki olay, dün gece saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö. nargile içtikleri sırada fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülen evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtisi gösteren 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.

Yapılan ilk incelemede bu kişilerin, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirildi.

B.K., S.K. ve E.Ö., tedavilerinin ardından taburcu edildi. H.A., S.A. ve Y.A. ise ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pizza yedikten sonra nargile içti yaşamını yitirdi
Pizza yedikten sonra nargile içti yaşamını yitirdi

Yerel

Pizza yedikten sonra nargile içti yaşamını yitirdi

Siverek’te kan donduran aile faciası! Tartışma büyüdü, öfkesine yenik düşen baba dehşet saçtı
Siverek’te kan donduran aile faciası! Tartışma büyüdü, öfkesine yenik düşen baba dehşet saçtı

Yerel

Siverek’te kan donduran aile faciası! Tartışma büyüdü, öfkesine yenik düşen baba dehşet saçtı

Bir anlık dikkatsizlik facia getirdi! Yaya metrelerce savruldu
Bir anlık dikkatsizlik facia getirdi! Yaya metrelerce savruldu

Yaşam

Bir anlık dikkatsizlik facia getirdi! Yaya metrelerce savruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23