  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular
Aktüel Sis nasıl oluşur? Sis oluşumunun şartları nelerdir?
Aktüel

Sis nasıl oluşur? Sis oluşumunun şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sis nasıl oluşur? Sis oluşumunun şartları nelerdir?

Sis, yüksek nem oranı, soğuk yüzeyler ve sıcaklık farklarının birleşimiyle havadaki su buharının yoğunlaşarak minik su damlacıklarına dönüşmesi sonucu meydana gelir.

Sis, genellikle sabahın erken saatlerinde veya gece geç vakitlerde, özellikle soğuk hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkan yoğunlaşmış bir atmosfer olayıdır. Sis oluşumu için yüksek nem oranı, havadaki sıcaklık farkı ve soğuk hava gibi belirli meteorolojik koşulların bir araya gelmesi gerekir. Bu faktörler, havadaki su buharının sıvı hale geçişini tetikler.

Sis, temel olarak havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelir. Bu süreç, sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzeyle temas ettiği anlarda hızlanır. Hava soğudukça, taşıyabileceği su buharı miktarı azalır. Bu durum, buharın sıvı hale geçmesine ve havada asılı kalan minik su damlacıkları şeklinde görünmesine yol açar. Özellikle gece saatlerinde yer seviyesindeki havanın hızla soğuması, buharın yoğunlaşmasına zemin hazırlar.

Sis oluşumunun kritik noktası "yoğuşma noktası"dır. Yoğuşma noktası, havadaki su buharının sıvı damlacıklarına dönüşmeye başladığı sıcaklık seviyesidir. Hava sıcaklığı bu kritik noktanın altına düştüğünde, havada bulunan su buharı, gözle görülebilir mikroskobik su damlacıkları olarak yoğunlaşır ve sis adı verilen hava olayını oluşturur. Yoğunlaşma süreci, sisin yoğunluğuna ve kalıcılığına doğrudan etki eder.

Hangi ilde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi
Hangi ilde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi

Eğitim

Hangi ilde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi

Valilikler peş peşe açıklama yaptı! İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller
Valilikler peş peşe açıklama yaptı! İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller

Gündem

Valilikler peş peşe açıklama yaptı! İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23