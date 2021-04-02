Sırtını terör örgütüne yaslayan Figen Yüksekdağ: Hukuka uygun davranın

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6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında yaşanan Kobane olaylarına ilişkin iddianamenin ilk duruşması 26 Nisan'da görülmeye başlanacak. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak ilk duruşma öncesinde aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hallerinin incelenmesine başlandı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Aysel Tuğluk ile Bülent Parmaksız dışındaki tüm sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Demirtaş 'şov' peşinde!

Duruşmada ilk olarak, teröristbaşı çocuk katili Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme hayali kuran Selahattin Demirtaş konuştu. PKK sevici Demirtaş, Kobani iddinamesi için 'pespaye' değerlendirmesi yaptı. Demirtaş, 'Kendi tahliyemi istemiyorum ama diğer tutuklu siyasetçiler için tahliye talep ediyorum' dedi.

Sırtını terör örgütlerine yaslayan Yüksekdağ: Hukuka uygun davranın

Sırtını terör örgütlerine yasladığını kamuoyuyla açıkça paylaşan Figen Yüksekdağ ise, "Kendimiz için özel olarak tahliye talebimiz yok. Ama memleket adına bu rezalete son verilmesini istiyoruz. Bu tüm Türkiye’yi bu garabete sürükleyen bir durum. Buna son verilmesi gerekiyor. Siyasetin seyri bu yargılamanın hangi sebeple yapıldığını çok açık ortaya koyuyor. Tahliye talep etmiyoruz ama hukuka uygun davranmanızı istiyoruz. Siz hangi tutukluluk incelemesi yapacaksınız. Hangi tutukluluk halimizi inceleyeceksiniz. Bu nedenle bu dava çelişkiler yumağı." ifadelerini kullanarak yüzsüzlükte sınırları zorladı.