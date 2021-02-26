  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Sırtını terör örgütlerine yaslayan HDP'den açıklama: Değişmeyeceğiz
Siyaset

Sırtını terör örgütlerine yaslayan HDP'den açıklama: Değişmeyeceğiz

Sırtlarını PYD'ye, YPG'ye, YPJ'ye yaslayan, teröristbaşı APO'nun heykelini dikme hayali ile yaşayan HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarını hedef alan Oluç, "400 vekil ile mutlak iktidar peşindeler." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 21:46:00 -
Sırtını terör örgütlerine yaslayan HDP'den açıklama: Değişmeyeceğiz

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Sandıkta yenemedikleri HDP’yi yargıyla tasfiye etmek istiyorlar." diyerek AK Parti ve MHP'yi hedef alan Oluç, haklarındaki fezlekelere ilişkin, "HDP’yi kapatsalar da kararlıyız, bütün milletvekillerini yargılayıp cezaevine koysalar da değiştirmeyeceğiz. Bütün belediyelerimize kayyım atandı, değiştirmedik tutumumuzu. Biz ilkesel yaklaşıyoruz." yorumunu yaptı.

'Dertleri mutlak iktidara ulaşmak'

9 milletvekili hakkındaki fezlekenin TBMM'ye gelmesinden sonra olağanüstü kurul toplantısı yapmaya hazırlanan HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Kendi fezlekesi de TBMM'ye gelen Oluç, AK Parti iktidarını hedef alarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidar Anayasa'yı tek başına değiştirecek sayı olan 400 milletvekiline ulaşmak istiyor. Dertleri mutlak iktidara ulaşmak. Yerel yönetimleri kayyum atamalarıyla ve bu sopayı bütün muhalif belediyeler üzerinde sallayarak kontrol altına aldılar. Medya, hukuk, üniversiteler, akademi dünyası kontrol altında. Yasamada sayısal çoğunluğu var fakat anayasa değişikliği yapamıyorlar. Bunu da sağlarlarsa mutlak iktidara ulaşmak için engel kalmayacak. Anayasayı istedikleri gibi yazacaklar. İşin içinde seçim hesabı var, ama sadece seçim hesabı değil daha uzun vadeli başka bir hesap da var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Topraklarının bir kısmını daha kaybedebilirler
Gündem

Uzman isim açıkladı: Topraklarının bir kısmını daha kaybedebilirler

Ermenistan'da yaşanan darbe girişiminin arkasında ABD ve Rusya çekişmesinin yattığını söyleyen uzmanlar, ABD ve Fransa'nın başının çektiği b..
Putin küplere binecek! Libya'dan Türkiye'ye getirildi
Teknoloji

Putin küplere binecek! Libya'dan Türkiye'ye getirildi

Libya'da darbeci Hafter güçlerinden alınan Vatiye Hava Üssü’nde ele geçirilen Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi Türkiye’ye getirild..
Fransa'nın bölgedeki gücü kırıldı... Türkiye tüm hesaplarını bozdu
Gündem

Fransa'nın bölgedeki gücü kırıldı... Türkiye tüm hesaplarını bozdu

Afrika kıtasında Türkiye'nin tüm ülkelerde büyükelçilik açmasının Ankara ve Paris'i karşı karşıya getirdiğini ve Türkiye'nin bu açılımını Fr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay