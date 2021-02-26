Sırtını terör örgütlerine yaslayan HDP'den açıklama: Değişmeyeceğiz

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Terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Sandıkta yenemedikleri HDP’yi yargıyla tasfiye etmek istiyorlar." diyerek AK Parti ve MHP'yi hedef alan Oluç, haklarındaki fezlekelere ilişkin, "HDP’yi kapatsalar da kararlıyız, bütün milletvekillerini yargılayıp cezaevine koysalar da değiştirmeyeceğiz. Bütün belediyelerimize kayyım atandı, değiştirmedik tutumumuzu. Biz ilkesel yaklaşıyoruz." yorumunu yaptı.

'Dertleri mutlak iktidara ulaşmak'

9 milletvekili hakkındaki fezlekenin TBMM'ye gelmesinden sonra olağanüstü kurul toplantısı yapmaya hazırlanan HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Kendi fezlekesi de TBMM'ye gelen Oluç, AK Parti iktidarını hedef alarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidar Anayasa'yı tek başına değiştirecek sayı olan 400 milletvekiline ulaşmak istiyor. Dertleri mutlak iktidara ulaşmak. Yerel yönetimleri kayyum atamalarıyla ve bu sopayı bütün muhalif belediyeler üzerinde sallayarak kontrol altına aldılar. Medya, hukuk, üniversiteler, akademi dünyası kontrol altında. Yasamada sayısal çoğunluğu var fakat anayasa değişikliği yapamıyorlar. Bunu da sağlarlarsa mutlak iktidara ulaşmak için engel kalmayacak. Anayasayı istedikleri gibi yazacaklar. İşin içinde seçim hesabı var, ama sadece seçim hesabı değil daha uzun vadeli başka bir hesap da var."