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Sırtındaki baltayla sigara içmeye çıktı

Rusya'nın Kazan şehrinde bir adam sırtında baltayla hastaneye kaldırıldı. Ancak adam tedavi olmayı beklemek yerine sırtındaki baltayla hastane bahçesine sigara içmeye çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 13:12
Sırtındaki baltayla sigara içmeye çıktı

Rusya'da bir hastanede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kazan şehrinde bir adam sırtında baltayla hastaneye kaldırıldı. Ancak adam tedavi olmayı beklemek yerine sırtındaki baltayla hastane bahçesine sigara içmeye çıktı.

Bu anlar hastane personeli tarafından kayıt altına alındı.

Soyadı açıklanmayan 34 yaşındaki Vladimir isimli adam hastane personelinin 'gitme, ölmek üzeresin' uyarılarına aldırış etmedi.

Altında sadece iç çamaşırı olan adam, dışarıdaki dondurucu soğuğa rağmen dışarı çıkmaya çalıştı.

Ancak en sonunda yatağına dönmeye ikna oldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:12
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