Sırt ağrısını ihmal etmeyin!

Sırt ağrısı kişilerin çoğunlukla katlanmaya çalıştığı ve ihmal ettiği bir ağrı çeşididir. Birey çok şiddetli ağrı duymuyorsa genellikle hastaneye gitmek istemez. Ancak sırt ağrısı, tedavi edilmezse gündelik yaşamı büyük oranda aksatabilecek bir rahatsızlıktır. Uzun süre ayakta durma, hatalı oturuş veya yatış şekilleri, kas güçsüzlüğü ya da yapılan yanlış hareketler sonucunda sırt ağrısının oluşması muhtemeldir.

Bir omurganın sağlıklı durabilmesi onu destekleyen kasların gücüne bağlıdır. Omurganın esnekliği ve güçlü kaslara sahip olması sırtta yaşanabilecek sorunları önlemek için çok önemlidir. Kişilerin düzenli egzersiz yapması, fıtıkların ya da omurgaya bağlı diğer rahatsızlıkların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Sırt ağrısı yaşayan her kişinin aklındaki soruların başında sırt ağrısı nedenleri yer almaktadır.

Sırt ağrısının ana sebepleri:

Aşırı kilolu olmak,

Sigara içmek,

Ağır bir şeylerin yanlış kaldırılması,

Spor yaralanmaları,

Kötü vücut duruşu,

Yüksek stres,

Anksiyete ve depresyon.

Sırt ağrılarına günümüzde en çok yol açan nedenlerden biri de zamanımızın çoğunu bilgisayar veya televizyon başında geçiriyor olmamızdır. Bütün gün boyunca vücudumuzu hizalamadan bilgisayar başında çalışmak ya da televizyon izlemek sırt ağrısına sebep olmaktadır.

Bu rahatsızlığa maruz kalan her insan sırt ağrısına ne iyi gelir sorusunu sormaktadır. Sırt ağrıları genellikle 3 ila 4 hafta içerisinde geçmektedir. Bir ay sonrasında geçmeyen sırt ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği için mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.