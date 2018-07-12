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Sırt ağrıları ne zaman tehlikeli olur?

Vücudumuzda pek çok yer ağrıyabilir. Biz bu ağrıların; çeşitli hastalıklardan, stresten ya da hava değişikliğinden olduğunu düşünüp çoğunu önemsemeyiz.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
Sırt ağrıları ne zaman tehlikeli olur?

Sırt ağrıları; omuzlarda başlayıp kaburgaların bitimine kadar olan bölgede oluşan ağrıdır. Sırt ağrısı zamanla boyna, omuzlara ve bele doğru yayılabilir. Genelde sırt ağrısı nefes alıp verirken batmalara sebep olurken belli hareketleri yaparken ağrı şiddetlenebilir. Bu rahatsızlığa erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanılmaktadır.

NEDENLERİ:

Sırt ağrısının en önemli nedeni sırt kaslarında oluşan kas spazmıdır. Ayrıyeten günlük hayatta uğraştığınız işle alakalı olarak, sürekli eğilerek aynı pozisyonda çalışmak ya da duruş bozukluğu da sırt ağrılarına neden olabilmektedir.

Omurgada oluşabilecek iltihap ve romatizmal hastalıklar, kemik erimesi, bel ve kalçadaki şekil bozuklukları, sırt bölgesindeki omurgada kireçlenme, skolyoz hastalığı, iç organlardan yansıyan hastalıklar, kamburluk, sırtta ve boyunda oluşan fıtık ya da kireçlenmelerdeki ağrıların sırta yansıması gibi birçok nedeni de sırt ağrısına sebep olan nedenler arasında sayabiliriz.

NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Sırt ağrısı bazı durumlarda daha da tehlikeli hale gelebilmektedir. Yukarıda sayılan nedenlerin yanında; şiddetli ağrı, gece terlemesi, zayıflama, boy kısalması, bacaklarda kuvvet kaybı ya da uyuşma, solunum sıkıntısı, kan tahlilinde görülen yüksek sedimantasyon ve idrarda protein gibi bulgularda yer alıyorsa sırt ağrıları ciddiye alınmalı ve ileri derece tetkikler yaptırılmalıdır.

Ayrıca kürek kemiğine vuran ağrılar kalp krizinin belirtisi de olabilir. Ağrı özellikle de gece başlıyorsa, sürekli ve şiddetli bir şekilde oluşuyorsa, hastada kilo kaybı da yaşandıysa vakit geçirmeden bir uzmana başvurulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
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