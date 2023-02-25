Sırrı Süreyya'dan Erdoğan itirafı! 'Oy oranlarına bakıldığında…'

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halk TV'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday" çıkışını da değerlendirdi.

Sırrı Süreyya Önder, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Önder yaptığı açıklamada, "Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış. Bu siyaseten yanlış bir laf. Sayın Akşener’e saygısızlık etmek istemem ama Millet İttifakı’nın iç işleri de benim işim değil ama siyaseten sorunlu bir yaklaşımdır. Gerçekten sakil duruyor" dedi.