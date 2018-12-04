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Sırrı Süreyya Önder tutuklanacak mı?

Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyye Önder hakkında verilen ceza onandı. Peki Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi girecek? Sırrı Süreyya Önder tutuklanacak mı?

04 Aralık 2018 Salı 17:37
Sırrı Süreyya Önder tutuklanacak mı?

Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyye Önder hakkında verilen ceza onandı. Peki Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi girecek? Sırrı Süreyya Önder tutuklanacak mı?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce onandı. Daha önce terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tutuklama talebiyle sevk edildiği Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla ile serbest bırakılmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:37
  1. Diyarbakır
  2. İstanbul
  3. Ankara
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