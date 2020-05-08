Sırrı Süreyya Önder koronavirüse mi yakalandı? 'HDP kongresinde mikrop kaptım'

Bir süredir gözlerden uzak kalan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarının halen sürdüğünü ve HDP kongresinde mikrop kaptığını açıkladı.

Uzun zamandır kamuoyunun önüne çıkmayan Sırrı Süreyya Önder, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Zor günler geçirdiğini ifade eden HDP'li Sırrı Süreyya Önder, HDP kongresinde mikrop kaptığını ve 3,5 aydır evde tecritte olduğunu söyledi.

"3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim"

Ruşen Çakır'ın konuğu olan HDP'li Önder, "Cezaevinde başlayan bir sağlık sorunum vardı. Karaciğer, safra, bir parça böbrekler... Sanıyorum artık bedenimiz ufak ufak isyan ediyor bunca senedir maruz kaldığı şeylere. Cezaevinden çıkınca bir ameliyat geçirdim. Ameliyat uzun ve zor geçti. Ondan sonraki süreç daha da sıkıntılı geçti. HDP kongresinde mikrop kaptık. Ondan sonra 1 aya yakın yattım. Genel durumum bir parça sıkıntılı. Üzerine bir domuz gribi oldum. Bilmiyorum korona mıydı neydi.. 3-5 gündür kendime gelebildim. Koronadan çok önce evde tecritteydim. 3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim. Ama iyiyim şimdi." şeklinde konuştu.