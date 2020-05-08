  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Sırrı Süreyya Önder koronavirüse mi yakalandı? 'HDP kongresinde mikrop kaptım'

Uzun süredir kamuoyunda görülmeyen ve hakkında koronavirüs iddiaları çıkan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, HDP kongresinde mikrop kaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:20:00 -
Sırrı Süreyya Önder koronavirüse mi yakalandı? 'HDP kongresinde mikrop kaptım'

Bir süredir gözlerden uzak kalan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarının halen sürdüğünü ve HDP kongresinde mikrop kaptığını açıkladı.

Uzun zamandır kamuoyunun önüne çıkmayan Sırrı Süreyya Önder, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Zor günler geçirdiğini ifade eden HDP'li Sırrı Süreyya Önder, HDP kongresinde mikrop kaptığını ve 3,5 aydır evde tecritte olduğunu söyledi.

"3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim"

Ruşen Çakır'ın konuğu olan HDP'li Önder, "Cezaevinde başlayan bir sağlık sorunum vardı. Karaciğer, safra, bir parça böbrekler... Sanıyorum artık bedenimiz ufak ufak isyan ediyor bunca senedir maruz kaldığı şeylere. Cezaevinden çıkınca bir ameliyat geçirdim. Ameliyat uzun ve zor geçti. Ondan sonraki süreç daha da sıkıntılı geçti. HDP kongresinde mikrop kaptık. Ondan sonra 1 aya yakın yattım. Genel durumum bir parça sıkıntılı. Üzerine bir domuz gribi oldum. Bilmiyorum korona mıydı neydi.. 3-5 gündür kendime gelebildim. Koronadan çok önce evde tecritteydim. 3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim. Ama iyiyim şimdi." şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye’ye müjdeli haber: Daha çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu üyesinden Türkiye’ye müjdeli haber: Daha çabuk iyileştiriyor

Gündem

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye’ye müjdeli haber: Daha çabuk iyileştiriyor

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı sözler: Keşke daha geç açılsa
Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı sözler: Keşke daha geç açılsa

Gündem

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı sözler: Keşke daha geç açılsa

Mutasyon izleri takip edildi! İşte koronavirüsün yeni merkezi
Mutasyon izleri takip edildi! İşte koronavirüsün yeni merkezi

Dünya

Mutasyon izleri takip edildi! İşte koronavirüsün yeni merkezi

The Economist kapağı yine gündem oldu! Bakın bu kez mesajları ne oldu
The Economist kapağı yine gündem oldu! Bakın bu kez mesajları ne oldu

Dünya

The Economist kapağı yine gündem oldu! Bakın bu kez mesajları ne oldu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı açıklaması

Gündem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Isparta 32-32

İnşallah darısı en kısa zamanda diğerlerinin başına! Virüsün işe yaradığı yerler........
  • Yanıtla

ebu abdulmuttalib el Arabi bin Rükneddin

herkes AVM ler DAHA GEC ACILSIN diyor ama dinleyen yok.. Kimler " erken acilsin " diyor merak ediyorum...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı