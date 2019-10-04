Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı! Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilmesi sonrası HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık 2018 tarihinde cezaevine giren eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Eski HDP milletvekili Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu bir kaç saat önce yaptığı açıklamada, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" demişti. 2018'in Aralık ayında 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, tahliye edilecek.

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