Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi girecek?

HDP eski Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP eski Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder’de hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay Sırrı Süreyya Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

PKK'ya olan yakınlığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a olan sevgisiyle bilinen Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda sirozdan babasını kaybetti. Babasının ölümünden sonra ailesinin geçimine katkı sağlamak için bir fotoğrafçının yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

Fotoğrafçı çıraklığından fazla para kazanamayınca Sıtma Savaş ve Eradikasyon Teşkilatı'nda mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı.

Bir süre sonra kendi lastikçi dükkanını açtı.

Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Önder, 12 Eylül Darbesi sırasında Ankara'da tutuklandı.

Çeşitli yerlerde toplam 7 sene hapis yattıktan sonra İstanbul’a geldi ve bir firmada kamyon şoförlüğü yaptı.

HDP Ankara Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder, PKK'ya olan yakınlığı ile biliniyor.

NTV'de katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, HDP'ye oy vermeyen herkesi tehdit ederek şunları söyledi:

"Siz bizi kentinize kabul etmezseniz, yarın öbür gün kapınıza bir başçavuş dayanacak ve 'Vatan sağolsun, başınız sağolsun evladınız gitti' Allah korusun, böyle diyecek."