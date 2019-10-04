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Sırrı Süreyya Önder cezaevinden tahliye mi oldu?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Sırrı Süreyya Önder gezi kalkışmasında en ön safta yer almıştı.

04 Ekim 2019 Cuma 15:02
Sırrı Süreyya Önder cezaevinden tahliye mi oldu?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi6 Aralık 2018 tarihinde cezaevine giren eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Eski HDP milletvekili Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün incelemeye başladılar ve savcılıktan mütalaa istediler. Mütalaadan sonra karar çıkacak" demişti.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:02
  1. İstanbul
  2. Sırrı Süreyya Önder cezaevinden tahliye mi oldu?

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