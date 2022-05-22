Sırrı Sakık’ı hatırlatan sözler! İsmail Saymaz’dan CHP’lilere ‘sürü’ benzetmesi

CHP dün İstanbul Maltepe’de miting düzenledi.

CHP'nin Maltepe'de gerçekleşen sözde ‘Milletin Sesi’ mitingi öncesinde Halk TV'ye konuşan gazeteci etiketli İsmail Saymaz, CHP’liler ile ilgili dikkat çeken ve bir o kadar da manidar bir betimleme yaptı.

Sürü benzetmesi

Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararı hakkında konuşan Saymaz, CHP’liler sürüye benzetti.

Saymaz “CHP sürüsünden kimseyi kaptırmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda HDP'li Sırrı Sakık, CHP'lileri hedef alıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere "Generali olsanız ne yazar, it sürüleri." ifadelerini kullanmıştı.