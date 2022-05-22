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Siyaset Sırrı Sakık’ı hatırlatan sözler! İsmail Saymaz’dan CHP’lilere ‘sürü’ benzetmesi
Siyaset

Sırrı Sakık’ı hatırlatan sözler! İsmail Saymaz’dan CHP’lilere ‘sürü’ benzetmesi

CHP'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde Halk TV ekranlarında kendi çapında yorum yapan İsmail Saymaz CHP’lilere sürüye benzetti. Saymaz’ın bu nitelemesi HDP’li Sırrı Sakık’ın sözlerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 12:28:00 - 2022-05-22 12:45:19

CHP dün İstanbul Maltepe’de miting düzenledi.

CHP'nin Maltepe'de gerçekleşen sözde ‘Milletin Sesi’ mitingi öncesinde Halk TV'ye konuşan gazeteci etiketli İsmail Saymaz, CHP’liler ile ilgili dikkat çeken ve bir o kadar da manidar bir betimleme yaptı.

Sürü benzetmesi

Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararı hakkında konuşan Saymaz, CHP’liler sürüye benzetti.

Saymaz “CHP sürüsünden kimseyi kaptırmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda HDP'li Sırrı Sakık, CHP'lileri hedef alıp  "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere "Generali olsanız ne yazar, it sürüleri." ifadelerini kullanmıştı.

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