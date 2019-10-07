Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ortak açıklamalarda bulundu.

İkili ilişkilerde tarihi adım atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi" ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ekonomik iş birliği anlamında yeni alanlar üzerine konuştuklarını belirterek, "ABD'nin, Türkiye'nin Kosova ile ilgili kararını değiştirecek değiliz. Biz de dostlarımızdan çok uzak düşmek istemeyiz. Burada derdim kahramanlık değil. Buralarda o insanları kim besleyecek? Onlara kim ekmek verecek? Hangi batılı firmayı buraya getirebilirsiniz? Başka kimi getirebilir? Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bunları kolay mı sanıyorsunuz? Sırbistan, Türkiye arasındaki ilişkileri 140. yılını idrak ediyoruz. Bir ortak pul basıldı" dedi.