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Medya Siroza yakalanan Ufuk Özkan'a bir şok daha
Medya

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'a bir şok daha

Yeniakit Publisher
2023-07-26 13:50:00 -
Siroza yakalanan Ufuk Özkan'a bir şok daha

İkinci derecede siroz hastalığı ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ünlü oyuncu sağlık durumu yüzünden kadrodan çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yaparak hastalığını doğrulayan oyuncu Ufuk Özkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişti.

ÖĞRETMEN FİLMİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; son olarak ünlü isim, Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.

UFUK ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

"Şu an 2’nci evre sirozum" açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.
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