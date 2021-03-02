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Gündem Şırnak'tan acı haber! Şehidimiz var
Gündem

Şırnak'tan acı haber! Şehidimiz var

Şırnak'ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 1 askerimiz şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:37:00 -
Şırnak'tan acı haber! Şehidimiz var

Şırnak'ta terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ta PKK'lı teröristler ile çıkan çatışma kahraman askerimiz Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu.

Şehidin, Elazığ'ın Baskil ilçesi Çiğdemli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin Malatya'da ikamet ettiği için Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Şırnak‘ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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