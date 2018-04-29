Şırnak'tan acı haber!
Şırnak’ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.29 Nisan 2018 Pazar 18:22
Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Şehit olan asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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