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Yerel Şırnak’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
Yerel

Şırnak’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 23:24:00 - 2023-10-09 23:30:34
Şırnak’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi ile Şenoba beldesi arasında devrilen askeri araçta bulunan 2 personel yaralandı.

Uludere'den Şırnak istikametinde giden askeri araç, ıslak ve kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 asker yaralandı.

 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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