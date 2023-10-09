Şırnak’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi ile Şenoba beldesi arasında devrilen askeri araçta bulunan 2 personel yaralandı.
Uludere'den Şırnak istikametinde giden askeri araç, ıslak ve kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 asker yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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