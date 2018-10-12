Şırnak'ta zırhlı araç devrildi! 12 asker yaralandı
Şırnak'ın Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 12 askerin yaralandığı öğrenildi.12 Ekim 2018 Cuma 23:19
Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı araç, Kumçatı beldesi çıkışında asker intikali sırasında devrildi.
Kazada yaralanan 12 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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