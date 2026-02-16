Şırnak’ta yatırım hamlesi! 12 yıl SGK desteği ve yüzde 50 vergi indirimi

Bölgede üretimi ve istihdamı artırmayı hedefleyen yeni teşvik modeliyle Şırnak’ta yatırım ortamının hareketlenmesi bekleniyor.

2009’dan beri çalışmalar sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Şırnak’ta yatırım seferberliği başlatıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan DİKA Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berk Oğuz, yatırımcılara sunulacak tarihi teşvik paketini ve belirlenen yeni sektörleri açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından biri olan Dicle Kalkınma Ajansının 2009 yılından beri TRC3 bölgesindeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuz, 2010 yılında kurulan Yatırım Destek Ofisi ile bölgenin ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmasını hedefleyen ajans, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçladığını vurguladı. Oğuz, programla GSYH ve üretim değerini artırmayı, istihdamı yükseltmeyi, özellikle mobilya ve yer fıstığı ürünlerinde ihracata dayalı üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“10 yıl boyunca SGK işçi primi desteği”

Berk Oğuz, ’”Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından bir tanesi. 2009 yılında faaliyetlerimize başladık. 2010 yılında da yatırım destek ofisimiz kuruldu. Dicle Kalkınma ajansı TR3 bölgesinde faaliyet gösteriyor. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerimizi kapsıyor. Bu illerde faaliyet gösteren bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya ve bölgemizin ekonomik sosyal ve mekansal kalkınmasını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir kurum. Bu kapsamda geçen sene çalışmasına başladığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Programımız mevcut. Bu programımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bir program. Geçen sene değişen 9900 sayılı yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karar kapsamında mevzuatımıza girmiş bir destek programı. Bu programda ajansların amaçları bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik. Her ilin kendi potansiyelini belirleyerek özel sektörün, özellikle 4 önemli yatırım konularında yatırım yapmasını her il için amaçlayan bir program. Tabii bu 4 sektörün belirlenmesi konusunda, ajansların saha tecrübeleri, kalkınma ile ilgili tuttukları envanterler ve yine bakanlığımızın yaptığı çalışmaların iş birliği içerisinde ilerleyerek belirlenmesi durumu söz konusu. Şırnak için söylediğimiz zaman geçtiğimiz sene asfaltın gazlaştırılması tesisi, yer fıstığı ürününden alternatif gıda sanayi ürünlerinin üretilmesi tesisi, mobilya üretimi gibi sektörler. Bunların yanında Habur Sınır Kapısından yapılan yoğun tır ve tanker gibi ağır vasıta geçişleri nedeni ile bu araçlara yönelik motor parçası, yedek parça imalatına yönelik olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz sene 6 tane ön başvuru almıştık. Bu ön başvuruların dört tanesi kesin başvuruya dönüştü. En son süreçte de 3 tane önemli ölçüde tutar olacak şekilde biz kesin başvuruları aldık. Bu yatırımlar inşallah ilimizi ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2026 yılının 31 Ocak’ında yayımlanan tebliğe göre bu dört sektörden bir tanesi değişmiş durumda. Asfaltın gazlaştırılması. Onun yerine asgari bin baş küçük baş hayvan et ve süt entegre tesisini eklemiş bulunuyoruz. Bu yatırımın ilimizde önemli bir ekonomik kalkınma etkisi oluşturacağını düşünüyoruz. Diğer sektörler geçtiğimiz sene ki sektörler ile aynı. Yerel Kalkınma Hamlesi Programımız kapsamında verilen destekler nelerdir? 9900 sayılı Hedef Yatırımlar teşvikinin yanında makine ekipman hibe desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 25’i veya makine ekipman tutarının yüzde 15’ine kadar hibe desteği yatırımcımız alabiliyor. Hedef Yatırımlarda olan vergi oranı yüzde 20, hedef yatırımların aksine yerel kalkınma hamlemizde ise bu oran yüzde 50’ye çıkmış durumda. Teşvik sisteminde olan SGK destekleri, özellikle ön plana çıkıyor. 6’ncı bölge de olan 12 yıl boyunca SGK işveren hissesi primi ve 10 yıl boyunca SGK işçi primi desteği mevcut. Burada asgari ücret üzerinden yatırımcılara ciddi bir maliyet getiren SGK primlerinin tamamını yüzde 100’ünü Bakanlığımız 12 yıl boyunca işveren primini, 10 yıl boyunca da SGK işçi primini karşılıyor. Yine yerel kalkınma hamlesinde, makine ekipmanlarında KDV muafiyeti var. KDV ödemiyor yatırımcılar. İthal getirilen makinelerde ise gümrük vergisi muafiyeti söz konusu. Bunun yanında teşvik belgenizi aldıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Milli Emlak İl Müdürlüğü yapılan başvurular kapsamında, hazine arazisi tahsisi durumu olabiliyor teşvik belgeli yatırımlarda. Yine eğer makine ekipman hibe desteğinden eğer faydalanmak istemez ise yatırımcı, kredi çekmeniz durumunda sabit oranınızın yüzde 70’ine kadar çektiğiniz kredilerde faiz tutarının yüzde 20’sine kadar bir faiz indirimine tabii oluyorsunuz. Şu an ön başvuruları almaya başlamadık. 1-2 ay içerisinde yaptığımız tanıtım toplantıları sonrasında OSB ve TSO’larımızla iş birliği içerisinde bu programın duyurusunu da yaparak, özellikle öncelikli olarak ilimizde faaliyet gösteren yatırımcıları ve il dışından orta ve büyük ölçekli yatırımcıları ilimize çekerek bölgemizde gayri safi yurt içi hasılayı, üretim değerini arttırmayı, istihdamı arttırmayı ve özellikle ihracata dayalı mobilya ve yer fıstığı ürünlerinde ihracata yönelik üretimi gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz’’ dedi.