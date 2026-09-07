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Yerel Şırnak'ta yaklaşık 14 milyon 350 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi, 48 gözaltı
Yerel

Şırnak'ta yaklaşık 14 milyon 350 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi, 48 gözaltı

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Şırnak'ta yaklaşık 14 milyon 350 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi, 48 gözaltı

6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'ndaki operasyonlarda 49 bin 600 kaçak sigara ve 91 bin 204 tıbbi ilaç ele geçirildi; 41 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 48 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonları İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda düzenledi.

Operasyonlarda ele geçirilenler şöyle:

  • 1,02 gram eroin
  • 9,22 gram metamfetamin
  • 34,95 gram esrar
  • 2,47 gram sentetik kannabinoid/bonzai ham maddesi
  • 4 adet bong aparatı
  • 49 bin 600 adet kaçak sigara
  • 91 bin 204 adet tıbbi ilaç
  • 4 adet cep telefonu

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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