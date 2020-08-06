Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Bozalan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan ve Nihat E. ile Ömer E'nin bulunduğu araçta dedektör köpekle arama yapıldı.
Şampuan kutusuna gizlenmiş 102,58 gram sentetik uyuşturucu ve 35,41 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Nihat E. ve Ömer E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.