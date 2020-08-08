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Aktüel

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:01:59 -
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Cihan Ö, Celal D. ve Fırat Y'nin gözaltına alındığı operasyonda, 4 gram metamfetamin ve 795 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Ö. ve Fırat Y. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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