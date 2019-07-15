Şırnak'ta teröristlerden hain tuzak! Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, teröristlerce daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen askeri helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik güçleri, yola patlayıcı tuzaklayan teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.

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